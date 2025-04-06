Microsoft презентовала инновационную версию классического шутера

Компания Microsoft продемонстрировала возможности своей новой нейросети Muse, опубликовав сгенерированный ею уровень из культового шутера Quake II. Об этом сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Этот необычный эксперимент стал частью инициативы Microsoft "Copilot для Гейминга", направленной на интеграцию ИИ в игровой процесс. Теперь пользователи Copilot могут лично опробовать возможности Muse, запустив в браузере ИИ-реплику уровня Quake II.

Стоит отметить, что представленная демоверсия является именно технической демонстрацией, а не полноценным игровым опытом. Сгенерированный уровень Quake II выглядит достаточно упрощённо: враги размыты, а взаимодействие ограничено по времени. Тем не менее, даже в таком виде, демонстрация впечатляет, показывая потенциал Muse для генерации игрового контента.

Примечательно, что Microsoft существенно улучшила производительность Muse по сравнению с февральской презентацией. Если ранее нейросеть демонстрировала игровой контент при 10 кадрах в секунду и в разрешении 300 на 180 пикселей, то в новой демоверсии Muse удалось достичь приемлемой частоты кадров и разрешения 640 на 360 пикселей.

В Microsoft подчёркивают, что Muse позиционируется в первую очередь как инструмент для разработчиков, способный ускорить прототипирование игр. Однако, как заявил CEO Microsoft Gaming Фил Спенсер ещё в феврале, компания также рассматривает Muse как инструмент для модернизации классических игр вроде Quake II, чтобы запустить их на современном оборудовании.