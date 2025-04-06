https://news.day.az/society/1742583.html В этой части Баку не будет воды В жилом массиве "Монтин" (ул. Алёвсат Алиев) Наримановского района будет приостановлено водоснабжение. Как передает Day.Az, об этом в соцсети сообщила Объединенная служба водоснабжения крупных городов.
В этой части Баку не будет воды
В жилом массиве "Монтин" (ул. Алёвсат Алиев) Наримановского района будет приостановлено водоснабжение.
Как передает Day.Az, об этом в соцсети сообщила Объединенная служба водоснабжения крупных городов.
"В связи с работами по введению в эксплуатацию новой линии на территории Наримановского района, в некоторых районах жилого массива "Монтин" (ул. Алёвсат Алиев) 7 апреля с 09:00 до утренних часов 8 апреля будет приостановлена подача воды", - говорится в сообщении.
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