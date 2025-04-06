Представители Азербайджана на "Евровидении" выступили в Амстердаме
Группа Mamagama, которая будет представлять Азербайджан на песенном конкурсе "Евровидение 2025", 5 апреля впервые выступила на традиционном мероприятии Eurovision in Concert, которое прошло в Амстердаме, столице Нидерландов.
Как передает Day.Az, песня Run With U, представленная группой для участия в "Евровидении 2025", была встречена овациями зрителей. Их выступление, а также визуальное оформление стали одними из самых ярких моментов мероприятия.
Перед концертом группа Mamagama провела пресс-конференцию, на которой ответила на вопросы представителей СМИ из разных стран и поделилась информацией о своем творчестве, а также опыте участия в Евровидении. Также они познакомились с другими участниками конкурса.
Eurovision in Concert - это ежегодное событие, которое служит важным моментом для участников конкурса, позволяя им представить себя широкой аудитории и напрямую пообщаться с прессой перед основным мероприятием. В этом году в концерте приняли участие представители 27 стран.
По данным организаторов, на мероприятие было продано более 6 000 билетов, что свидетельствует о большом интересе со стороны поклонников "Евровидения" из разных уголков Европы.
Напоминаем, что песенный конкурс "Евровидение 2025" пройдет в швейцарском Базеле. Группа Mamagama выступит под номером 10 в первом полуфинале, который состоится в мае.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре