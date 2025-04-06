Представители Азербайджана на "Евровидении" выступили в Амстердаме

Группа Mamagama, которая будет представлять Азербайджан на песенном конкурсе "Евровидение 2025", 5 апреля впервые выступила на традиционном мероприятии Eurovision in Concert, которое прошло в Амстердаме, столице Нидерландов.

Как передает Day.Az, песня Run With U, представленная группой для участия в "Евровидении 2025", была встречена овациями зрителей. Их выступление, а также визуальное оформление стали одними из самых ярких моментов мероприятия.

Перед концертом группа Mamagama провела пресс-конференцию, на которой ответила на вопросы представителей СМИ из разных стран и поделилась информацией о своем творчестве, а также опыте участия в Евровидении. Также они познакомились с другими участниками конкурса.

Eurovision in Concert - это ежегодное событие, которое служит важным моментом для участников конкурса, позволяя им представить себя широкой аудитории и напрямую пообщаться с прессой перед основным мероприятием. В этом году в концерте приняли участие представители 27 стран.

По данным организаторов, на мероприятие было продано более 6 000 билетов, что свидетельствует о большом интересе со стороны поклонников "Евровидения" из разных уголков Европы.

Напоминаем, что песенный конкурс "Евровидение 2025" пройдет в швейцарском Базеле. Группа Mamagama выступит под номером 10 в первом полуфинале, который состоится в мае.