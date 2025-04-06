Как можно обнаружить скрученный пробег на автомобиле?

На азербайджанском авторынке участились случаи преднамеренного занижения пробега ввозимых автомобилей - так называемой "скрутки" километража.

Как передаёт Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, специалисты предупреждают: некоторые недобросовестные продавцы идут на махинации с показателями пробега, чтобы сбыть автомобили с изношенным ресурсом или полученные после серьёзных повреждений.

Наиболее часто подобные схемы выявляются в машинах, прибывших из США и Южной Кореи. Там такие авто с высоким пробегом приобретаются по заниженной стоимости, а после доставки в Азербайджан пробег корректируется - таким образом создаётся иллюзия "молодого" авто. Более того, за сумму около 15-17 долларов можно стереть цифровой след машины с большинства онлайн-ресурсов, что существенно затрудняет проверку её реального состояния.

По словам автоэлектрика Халыга Алимаммедова, даже после удаления сведений из открытых источников, данные об эксплуатации автомобиля всё равно остаются в специализированных базах. С помощью технической диагностики можно определить факт вмешательства в одометр.

Эксперты подчёркивают, что значительный пробег напрямую связан с износом узлов и агрегатов, а значит - с рисками дорогостоящего ремонта в будущем. Это снижает стоимость автомобиля, что и подталкивает продавцов к мошенническим действиям.

Покупателям настоятельно рекомендуется не полагаться только на визуальный осмотр и "официальные" данные, а обязательно проверять машину по всем возможным базам и проходить диагностику перед сделкой.

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