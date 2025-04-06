Макрон испугался лететь один

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Египет в сопровождении истребителей "Рафаль".

Кто-то едет с подарками, кто-то - с делегацией, а Макрон - с военным сопровождением. Скромность, как говорится, не его конёк.

"Прибыл в Египет в сопровождении гордых воздушных товарищей - египетских "Рафалей", мощного символа нашего стратегического сотрудничества", - написал недонаполеон.

Ожидал засаду что ли? Или просто боится остаться один, даже в воздухе? Хотя, скорее всего, это был просто демонстративный жест в стиле "смотрите, я ещё что-то могу". Странно, что сам не сел за штурвал. Только вот кому это надо - большой вопрос.

Просто отчаянная попытка выглядеть важным на фоне растущей геополитической невидимости Франции.