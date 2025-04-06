Проведен обмен мнениями по азербайджано-марокканским межпарламентским отношениям

В рамках рабочего визита в Узбекистан председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Палаты Советников Королевства Марокко Сиди Мохаммедом ульд Ар-Рашидом.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, на встрече состоялся обмен мнениями о взаимоотношениях между нашими государствами и парламентами. Было доведено до внимания, что связи между Азербайджаном и Марокко базируются на взаимоуважении и особо отмечен прогресс связей в политической плоскости. Кроме того, собеседники затронули двустороннее сотрудничество в международных организациях и взаимоподдержку на различных платформах.

Подчеркивалась роль взаимных визитов и их вклад в углубление отношений между нашими народами.

На встрече стороны коснулись существенной роли сотрудничества парламентов в углублении отношений между нашими странами. Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова с удовлетворением вспомнила свой официальный визит в Марокко, заметив, что такие визиты и контакты вносят вклад в наши взаимоотношения. Состоялся также обмен взглядами на возможности расширения сотрудничества между депутатами и парламентскими комитетами.

Сахиба Гафарова подробно проинформировала о созданной по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева Парламентской сети Движения неприсоединения и отметила шаги председательства нашей страны по укреплению институциональных основ организации.

Председатель Палаты Советников Сиди Мохаммед Ар-Рашид подчеркнул придаваемое его государством значение сотрудничеству в рамках Парламентской сети, отмечая вклад подобных платформ в решении международных вопросов.

В ходе беседы также был проведен обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.