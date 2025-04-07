Мужчина с ножом ранил нескольких человек в Нью-Йорке

Мужчина ранил нескольких человек ножом мясника в Нью-Йорке.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета New York Post.

Отмечается, что среди пострадавших - три девочки в возрасте от восьми до 16 лет и одна женщина.

Мужчина попытался напасть на приехавших на место полицейских, получил несколько пулевых ранений и был госпитализирован.