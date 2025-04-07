https://news.day.az/world/1742640.html Мужчина с ножом ранил нескольких человек в Нью-Йорке Мужчина ранил нескольких человек ножом мясника в Нью-Йорке. Как передает Day.Az, об этом сообщает газета New York Post. Отмечается, что среди пострадавших - три девочки в возрасте от восьми до 16 лет и одна женщина. Мужчина попытался напасть на приехавших на место полицейских, получил несколько пулевых ранений и был госпитализирован.
Мужчина с ножом ранил нескольких человек в Нью-Йорке
Мужчина ранил нескольких человек ножом мясника в Нью-Йорке.
Как передает Day.Az, об этом сообщает газета New York Post.
Отмечается, что среди пострадавших - три девочки в возрасте от восьми до 16 лет и одна женщина.
Мужчина попытался напасть на приехавших на место полицейских, получил несколько пулевых ранений и был госпитализирован.
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