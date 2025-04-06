Армения бросилась в оправдания

Автор: Хаял Хатамзаде

По мере возникновения новых трагических происшествий со взрывами мин на освобождённых территориях Азербайджана, всё более очевидным становится тот факт, что Армения с неприкрытым безразличием попирает международные нормы и свои собственные обязательства. Пашинян и его шайка не просто игнорируют гуманитарные и правовые последствия, а демонстрируют полное безответственное отношение к своим действиям. В этом, очевидно, налицо продолжение стратегического манёвра, попыток замаскировать преступные деяния, за которые необходимо реально нести ответственность.

Так недавно в Баку продолжилось заседание судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давита Бабаяна, Левы Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений. На нем армянские преступники четко признали, что Армения как долгие годы до Второй Карабахской войны, так и после нее устанавливала мины на территориях Азербайджана.

Преступник Давид Манукян четко подтвердил данный факт. Он признал, что армяне заложили мины в направлении села Гюлистан Геранбойского района.

"Если я не ошибаюсь, это были мины ПМН-1".

Кроме того, он отвечая на вопросы государственного обвинителя, рассказал, что оружие на оккупированные территории Азербайджана привозилось из Армении.

После признаний Манукяна, МИД Азербайджана призвал Армению предоставить точную информацию о массово заложенных минах и выполнить свои обязательства в области международных прав человека и гуманитарного права. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в Совете по правам человека Организации Объединённых Наций сделан важный шаг в направлении признания прав жертв мин.

"Азербайджан как настоящий соавтор приветствует принятие резолюции под названием "Влияние противопехотных мин на полное осуществление всех прав человека" на 58-й сессии Совета по правам человека ООН", - говорится в публикации в соцсети Х.

Поворот событий заставил Ереван нервничать и в МИД Армении бросились искать оправдания, желая замести следы. Пресс-секретарь Ани Бадалян заявила, что Армения в одностороннем порядке без предварительных условий предоставила Азербайджану 972 карты минных полей.

"Азербайджан постоянно ставит под сомнение точность этих карт, несмотря на наши неоднократные заявления о том, что "лучших или более точных" карт не существует. Армения как и прежде, так и сейчас готова проверить точность данных карт с привлечением международных экспертов", - попыталась она парировать, но получилось крайне неловко.

А почему не должен ставить под сомнение? Когда в последний раз Армения делала конкретные и искренние шаги вперед? Вопрос риторический, потому как мины чаще находятся совершенно не там, где они указаны на картах, или там, где они указаны, их просто нет. Учитывая это, профессиональность сотрудников ANAMA и современное оборудование очевидным и логичным выводом становится то, что карты или фейковые, или недоразумение под названием армянская армия настолько безалаберна, что даже не удосужилась создать нормальные. Отсюда и вся неточность предоставленных 972, как утверждает Бадалян, карт.

Периодические взрывы мин в разных частях Карабаха, уносящие жизни мирных жителей, стали доказательством того, что армянские войска закладывали мины за пределами линии соприкосновения, нарушая не только гуманитарные, но и фундаментальные международные принципы. С момента завершения войны число жертв мин в Азербайджане уже достигло 383 человек, и эта цифра продолжает расти.

Армения может сколько угодно утверждать, что выполняет свои обязательства по разминированию, но реальные факты говорят совсем о другом. Ее действия напрямую противоречат положениям Протокола II к Конвенции о запрещении или ограничении применения определённых видов обычного оружия (Женева, 1980) и его обновлённой редакции 1996 года. Согласно этим документам, государства, применяющие мины, обязаны не только ограничивать зоны их использования, но и вести строгий учёт, составлять точные карты минных полей, а после завершения конфликта - незамедлительно передавать эти карты другой стороне. Более того, запрещается установка мин вблизи населённых пунктов, если эти устройства не оборудованы механизмами самоуничтожения или самодеактивации, а также не обозначены специальными предупредительными знаками.

Наряду с этим, Дополнительные протоколы к Женевским конвенциям прямо требуют от сторон конфликта разграничивать гражданские и военные цели, исключая любую возможность применения оружия неизбирательного действия, особенно такого, которое продолжает наносить ущерб уже после окончания боевых действий. Противопехотные мины, установленные без должной регистрации и контроля, как раз и попадают под категорию такого оружия.

Полное пренебрежение этими обязательствами со стороны Армении проявляется не только в поставках устаревших мин без маркировки и безопасности, но и в очевидной небрежности или умышленной фальсификации предоставленных карт. Ведь если бы Ереван действительно следовал букве и духу международного права, жертв могло бы быть значительно меньше.

Отсюда и нервозные оправдания от армянского МИДа. Ереван занимается не чем иным, как последовательным перекладыванием вины, выдавая собственную халатность и саботаж за "непризнанную добрую волю". Армянская сторона не признаёт факт преступной безалаберности при минировании чужих территорий, напротив - продолжает наращивать объёмы дезинформации, рассчитывая на короткую память международных организаций.

Признание Манукяна сорвало с армянской стороны последние маски. Оно наглядно продемонстрировало, что массовое минирование азербайджанских территорий не было следствием паники или военной необходимости - это был осознанный акт варварства, направленный на то, чтобы как можно дольше держать освобождённые земли в ловушке смерти. Речь идёт не просто о преступлении - это спланённая диверсия.

Именно поэтому сегодня все попытки Еревана прикрыться разговорами о "переданных картах" и "экспертах" звучат особенно жалко. Армения не утратила привычки врать - она довела это до системы. Преступления маскируются гуманитарными словами, ответственность подменяется фальшивыми жестами, а сотни заложенных мин - выдают за "ошибки учёта".

Каждая мина, заложенная армянской армией, - это не просто акт военного преступления. Это доказательство того, что армянская политика остаётся агрессивной, античеловечной и насквозь фальшивой.