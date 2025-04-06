Азербайджанские спортсмены выступят на Гимназиаде в Сербии

Сегодня в Сербии стартует Гимназиада, которая продлится с 6 по 12 апреля.

Как сообщает Day.Az, в первый день соревнований свои силы испытают и азербайджанские спортсмены.

Представители Азербайджана примут участие в шести видах спорта: фехтовании, борьбе, шахматах, бадминтоне, теннисе и спортивной гимнастике.

Стоит отметить, что в соревнованиях, которые соберут 2742 спортсмена из 56 стран, Азербайджан будет представлен 191 атлетом, который будет соревноваться в 18 дисциплинах: спортивная гимнастика (Нови-Сад), стрельба из лука, баскетбол 3х3, пляжный волейбол, бокс, шахматы, теннис (Златибор), бадминтон, парабадминтон, плавание, параплавание, настольный теннис (Уйиче), тхэквондо, каратэ (Пожега), дзюдо, борьба (Лучани), фехтование (Нова-Варош) и легкая атлетика (Прибой).