В Иране назвали условие переговоров с США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал условие переговоров с США - по его словам, они должны пройти на равноправной основе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает иранское агентство SNN.

"Иран желает диалога с равноправной позиции. Не то чтобы [США], с одной стороны, угрожали Ирану, а с другой - хотели бы вести переговоры", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что в случае, если Вашингтон действительно хочет переговоров, угрозы не имеют смысла. Пезешкиан отметил, что США "унижают" не только Иран, но и весь мир, что идет вразрез с призывом к переговорам.