https://news.day.az/world/1742482.html В Иране назвали условие переговоров с США Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал условие переговоров с США - по его словам, они должны пройти на равноправной основе. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает иранское агентство SNN. "Иран желает диалога с равноправной позиции.
В Иране назвали условие переговоров с США
Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал условие переговоров с США - по его словам, они должны пройти на равноправной основе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает иранское агентство SNN.
"Иран желает диалога с равноправной позиции. Не то чтобы [США], с одной стороны, угрожали Ирану, а с другой - хотели бы вести переговоры", - сказал глава государства.
Он подчеркнул, что в случае, если Вашингтон действительно хочет переговоров, угрозы не имеют смысла. Пезешкиан отметил, что США "унижают" не только Иран, но и весь мир, что идет вразрез с призывом к переговорам.
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