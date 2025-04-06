Американец установил мировой рекорд по подтягиваниям

Американец стал рекордсменом мира - он сделал 10 001 подтягивание за 24 часа.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ранее он уже устанавливал рекорд на 8100 подтягиваний, но через сутки австралиец Гэри Ллойдом отобрал у него титул (8600 подтягиваний), а затем рекордсменом стал японец Кента Адачи (8940 подтягиваний). Но Труетт не сдался и сделал 10 001 подтягиваний".