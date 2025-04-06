https://news.day.az/unusual/1742544.html Американец установил мировой рекорд по подтягиваниям - ВИДЕО Американец стал рекордсменом мира - он сделал 10 001 подтягивание за 24 часа. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ранее он уже устанавливал рекорд на 8100 подтягиваний, но через сутки австралиец Гэри Ллойдом отобрал у него титул (8600 подтягиваний), а затем рекордсменом стал японец Кента Адачи (8940 подтягиваний).
Американец установил мировой рекорд по подтягиваниям - ВИДЕО
Американец стал рекордсменом мира - он сделал 10 001 подтягивание за 24 часа.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ранее он уже устанавливал рекорд на 8100 подтягиваний, но через сутки австралиец Гэри Ллойдом отобрал у него титул (8600 подтягиваний), а затем рекордсменом стал японец Кента Адачи (8940 подтягиваний). Но Труетт не сдался и сделал 10 001 подтягиваний".
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