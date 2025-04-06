https://news.day.az/society/1742503.html Поножовщина в торговом центре в Азербайджане, есть раненый В Билясуваре произошел инцидент с нанесением ножевых ранений. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате поножовщины в торговом центре в Билясуварском районе ранен один человек. Инцидент произошел на почве спора между жителем района Самиром Руслан оглу Аббасзаде 2003 года рождения и продавцом Икрамом Джаваншир оглу Бабаевым.
Поножовщина в торговом центре в Азербайджане, есть раненый
В Билясуваре произошел инцидент с нанесением ножевых ранений.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате поножовщины в торговом центре в Билясуварском районе ранен один человек.
Инцидент произошел на почве спора между жителем района Самиром Руслан оглу Аббасзаде 2003 года рождения и продавцом Икрамом Джаваншир оглу Бабаевым. Во время ссоры 45-летний Бабаев Икрам нанес ножевые ранения Самиру Аббасзаде.
Раненый был доставлен в Центральную больницу Билясуварского района.
По данному факту проводится расследование.
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