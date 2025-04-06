В Билясуваре произошел инцидент с нанесением ножевых ранений.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате поножовщины в торговом центре в Билясуварском районе ранен один человек.

Инцидент произошел на почве спора между жителем района Самиром Руслан оглу Аббасзаде 2003 года рождения и продавцом Икрамом Джаваншир оглу Бабаевым. Во время ссоры 45-летний Бабаев Икрам нанес ножевые ранения Самиру Аббасзаде.

Раненый был доставлен в Центральную больницу Билясуварского района.

По данному факту проводится расследование.