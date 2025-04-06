https://news.day.az/sport/1742570.html Азербайджан завоевал первую медаль на Гимназиаде - ФОТО В сербском городе Нова-Варош стартовали соревнования по сабле в рамках ISF U15 Гимназиады. Как сообщает специальный корреспондент İdman.biz, в составе сборной Азербайджана Герай Мамедли в четвертьфинале одержал победу над своим товарищем по команде Абдулмаликом Насибзаде со счетом 15:10.
Азербайджан завоевал первую медаль на Гимназиаде - ФОТО
В сербском городе Нова-Варош стартовали соревнования по сабле в рамках ISF U15 Гимназиады.
Как сообщает специальный корреспондент İdman.biz, в составе сборной Азербайджана Герай Мамедли в четвертьфинале одержал победу над своим товарищем по команде Абдулмаликом Насибзаде со счетом 15:10.
Таким образом, Мамедли вышел в полуфинал и обеспечил себе и сборной как минимум бронзовую медаль.
Другой наш спортсмен, Наджаф Шабанлы, уступил в 1/8 финала иранскому сопернику Мохаммадматину Шабанлы.
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