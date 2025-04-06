Парламент Турции рассмотрит первый в истории страны Закон о климате
Великое национальное собрания Турции на предстоящей неделе начнет рассмотрение первого в истории страны Законопроекта о климате.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, проект нормативного акта разработан усилиями правящей Партии справедливости и развития с целью эффективного вклада в защиту окружающей среды и предотвращения последствий климатического кризиса.
Приоритетными направлениями энергетической политики Турции в документе заявлены активное использование возобновляемых источников энергии и внедрение "зеленых технологий".
Одной из задач законопроекта обозначено обнуление выбросов парниковых газов в Турции в период до 2053 года.
Авторы проекта закона предлагают создать в каждой из 81 провинций Турции Координационные советы по климатическим изменениям под председательством губернатора.
Планируется также разработать Планы действий местного уровня по вопросам изменения климата, а также подготовить планы максимально эффективного использования водных ресурсов страны.
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