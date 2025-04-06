Эрдоган поедет в США для обсуждения пошлин на турецкие товары

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в мае намерен приехать в США для обсуждения пошлин на турецкие товары. Об этом пишет турецкое издание Milliyet, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Планы Эрдогана по посещению Турции анонсировал министр торговли Турции Омер Болат. Со 2 апреля турецкие товары облагаются в США пошлинами в размере 10%.

"Торговый оборот между Турцией и США сбалансирован, здесь нет ситуации, неблагоприятной для США, поэтому может произойти смягчение", - предположили турецкие журналисты.

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Турция становится ключевым логистическим хабом на фоне пошлин США.