Ford массово отзывает автомобили в США

Компания Ford отзовет почти 1.1 млн автомобилей в США из-за проблем с камерами заднего вида.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Reuters.

Американский регулятор сообщил, что камеры заднего вида могут не показывать изображение из-за проблем с программным обеспечением, что может увеличить риск аварии.

Отзыв распространяется на автомобили Bronco, F-150, Edge 2021-2024 модельных годов выпуска, а также Escape, Corsair, F-250, F-350, F-450, F-550 и F-600 2023-2024 годов выпуска.

Помимо этого, под отзывную кампанию попали модели Expeditiom (2022-2024 годов выпуска, Transit (2022-2025 годов), Mach-E (2021-2023 годов), Ranger 2024 года, Mustang (2022-2024 годов), а также Lincoln Nautilus и Navigator (2022-2024 годов).

Проблема, вероятно, решится после обновления программного обеспечения, которое должны пройти все автомобили из списка.

Ранее Ford отзывал почти 274 тыс. автомобилей из-за проблем с тормозной системой. Тогда в сервис попали внедорожники Ford Expedition, а также Lincoln Navigator, выпущенные с 2022 по 2024 год.