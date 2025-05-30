В bp раскрыли долю проектов, связанных с охраной окружающей среды

75 процентов реализованных социальных проектов компании bp связаны с охраной окружающей среды.

Как передает Day.Az, об этом заявил вице-президент bp по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли, выступая на церемонии открытия проекта "Национальная программа" в рамках "Академии 4Sİ".

"Наша деятельность в Азербайджане охватывает период более тридцати лет, и за это время компания bp выступала оператором по разработке двух самых важных и стратегически значимых нефтегазовых месторождений страны",- сказал он.

Б.Асланбейли отметил, что компания всегда осознает ответственность этого доверия.

"Мы стремимся участвовать не только в нефтегазовой сфере, но и в социальной жизни общества, реализуя различные проекты. Мы ведем деятельность в Азербайджане более тридцати лет и планируя продолжать свою деятельность здесь как минимум еще 25 лет, мы придаем большое значение участию в жизни общества.

С гордостью могу сказать, что за период нашей деятельности около 75 процентов реализованных нами социальных проектов были связаны с охраной окружающей среды. В то же время у нас есть проекты, направленные на поддержку среднего бизнеса, а также на продвижение наших богатых национальных, культурных и исторических ценностей.

Однако основным объединяющим элементом всех этих инициатив являются проекты в сфере образования, охватывающие различные направления - от дошкольного и общего образования до инклюзивного, профессионального и высшего образования",- добавил он.