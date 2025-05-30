Еще одна страна частично сняла санкции с Сирии

Япония приняла решение о частичной отмене санкций против Сирии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило правительство.

"Мы приняли решение снять санкции против четырех [банков], чтобы поддержать позитивные усилия Сирии [в направлении мира и стабильности] вместе с международным сообществом, а также чтобы помочь улучшить условия жизни сирийского народа", - сказал на пресс-конференции генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси.

Как отмечается в уведомлении японского правительства, санкции отменяются против сирийских Industrial Bank, Popular Credit Bank, Saving Bank и Agricultural Cooperative Bank.

По словам Хаяси, Япония будет координировать свои действия с другими членами G7 в отношении Сирии "с точки зрения того, что будет наиболее эффективным для достижения мира и стабильности" в стране.

Ранее мы сообщали, что США вновь открывают посольство в Сирии.