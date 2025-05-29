США возобновляют дипломатическое присутствие в Сирии впервые за 13 лет

Над резиденцией посла США в Дамаске, в столице Сирии, впервые за много лет вновь поднят американский флаг.

Как сообщает сирийское информационное агентство SANA, в церемонии поднятия флага приняли участие посол США в Турции и специальный представитель по Сирии Томас Баррак, а также министр иностранных дел Сирии Асад Шайбани.

Посольство США в Дамаске прекратило свою работу в 2012 году по соображениям безопасности.

Ранее мы сообщали, что власти Соединенных Штатов захотели вывести большую часть своего военного контингента из Сирии, планируя оставить там солдат лишь на одной военной базе в рамках символического присутствия.