https://news.day.az/world/1756619.html США возобновляют дипломатическое присутствие в Сирии впервые за 13 лет Над резиденцией посла США в Дамаске, в столице Сирии, впервые за много лет вновь поднят американский флаг. Как сообщает сирийское информационное агентство SANA, в церемонии поднятия флага приняли участие посол США в Турции и специальный представитель по Сирии Томас Баррак, а также министр иностранных дел Сирии Асад Шайбани.
США возобновляют дипломатическое присутствие в Сирии впервые за 13 лет
Над резиденцией посла США в Дамаске, в столице Сирии, впервые за много лет вновь поднят американский флаг.
Как сообщает сирийское информационное агентство SANA, в церемонии поднятия флага приняли участие посол США в Турции и специальный представитель по Сирии Томас Баррак, а также министр иностранных дел Сирии Асад Шайбани.
Посольство США в Дамаске прекратило свою работу в 2012 году по соображениям безопасности.
Ранее мы сообщали, что власти Соединенных Штатов захотели вывести большую часть своего военного контингента из Сирии, планируя оставить там солдат лишь на одной военной базе в рамках символического присутствия.
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