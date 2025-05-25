В США задумались о выводе войск из Сирии

Власти Соединенных Штатов захотели вывести большую часть своего военного контингента из Сирии, планируя оставить там солдат лишь на одной военной базе в рамках символического присутствия.

Как передает Day.Az, об этом пишет турецкая газета Türkiye со ссылкой на органы национальной безопасности.

В публикации говорится, что главной причиной такого решения является нежелание президента США Дональда Трампа вмешиваться в проблемы Ближнего Востока. Согласно материалу, американский лидер опасается, что это не принесет Вашингтону никаких значимых выгод.

Ранее мы сообщали, что Турция намерена создать базы в Сирии для борьбы с ИГ.