https://news.day.az/world/1755475.html В США задумались о выводе войск из Сирии Власти Соединенных Штатов захотели вывести большую часть своего военного контингента из Сирии, планируя оставить там солдат лишь на одной военной базе в рамках символического присутствия. Как передает Day.Az, об этом пишет турецкая газета Türkiye со ссылкой на органы национальной безопасности.
В США задумались о выводе войск из Сирии
Власти Соединенных Штатов захотели вывести большую часть своего военного контингента из Сирии, планируя оставить там солдат лишь на одной военной базе в рамках символического присутствия.
Как передает Day.Az, об этом пишет турецкая газета Türkiye со ссылкой на органы национальной безопасности.
В публикации говорится, что главной причиной такого решения является нежелание президента США Дональда Трампа вмешиваться в проблемы Ближнего Востока. Согласно материалу, американский лидер опасается, что это не принесет Вашингтону никаких значимых выгод.
Ранее мы сообщали, что Турция намерена создать базы в Сирии для борьбы с ИГ.
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