Турция намерена создать базы в Сирии для борьбы с ИГ

Турция планирует создать на территории соседней Сирии военные базы для противодействия террористической группировке "Исламское государство".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила со ссылкой на источники в силах безопасности газета Türkiye.

По ее утверждению, речь идет о совместной базе сухопутных сил и ВВС, а также базе ВМС. Турция в новых условиях будет оказывать необходимую помощь для обеспечения безопасности и стабильности в Сирии, пишет издание.

Оно подчеркивает, что предстоящая в ближайшие дни встреча президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа станет важной для поисков решений многих вопросов, касающихся Сирии. Когда и где состоятся переговоры, не уточняется.

Ранее мы сообщали, что Эрдоган обсудил с Ахмедом Аш-Шараа региональные и глобальные события.