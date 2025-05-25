Турция намерена создать базы в Сирии для борьбы с ИГ
Турция планирует создать на территории соседней Сирии военные базы для противодействия террористической группировке "Исламское государство".
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила со ссылкой на источники в силах безопасности газета Türkiye.
По ее утверждению, речь идет о совместной базе сухопутных сил и ВВС, а также базе ВМС. Турция в новых условиях будет оказывать необходимую помощь для обеспечения безопасности и стабильности в Сирии, пишет издание.
Оно подчеркивает, что предстоящая в ближайшие дни встреча президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа станет важной для поисков решений многих вопросов, касающихся Сирии. Когда и где состоятся переговоры, не уточняется.
Ранее мы сообщали, что Эрдоган обсудил с Ахмедом Аш-Шараа региональные и глобальные события.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре