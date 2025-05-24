Эрдоган обсудил с Ахмедом Аш-Шараа региональные и глобальные события

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в субботу с президентом Сирии Ахмедом Аш-Шараа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Сирией, а также региональные и глобальные события.

Президент Эрдоган выразил уверенность в том, что Сирию ждут гораздо более светлые и спокойные дни, и подчеркнул, что Турция, как и прежде, будет продолжать оказывать поддержку Сирии.

Он отметил, что Анкара приветствует начало отмены санкций США и ЕС в отношении Сирии и подчеркнул важность сохранения территориальной целостности страны и единого управления государством и армией из одного центра.

Вновь указав на неприемлемость израильской оккупации и агрессии на сирийской земле, Эрдоган заявил, что Турция будет последовательно выступать против этого на всех международных платформах.

Он также отметил, что двусторонние отношения и сотрудничество между Турцией и Сирией будут и далее развиваться во всех сферах, включая энергетику, оборону и транспорт. Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжит действовать в соответствии с принципами добрососедства и братства, как делала это и прежде.

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа в свою очередь поблагодарил Эрдогана за критически важную поддержку и усилия в вопросе отмены санкций.

На встрече Эрдогана сопровождали министр иностранных дел Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер, глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын, председатель Управления оборонной промышленности Халук Гёргюн, главный советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч и советник президента Сефер Туран.

Ранее Эрдоган прокомментировал возможность участия в следующих президентских выборах в Турции.