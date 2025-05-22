https://news.day.az/world/1754797.html Эрдоган прокомментировал возможность участия в следующих президентских выборах в Турции Я не заинтересован в повторном выдвижении своей кандидатуры. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью журналистам по возвращении из Венгрии. "Мы хотим новую конституцию не для себя, а для нашей страны. У меня нет цели быть переизбранным или вновь выдвигаться в кандидаты.
Эрдоган прокомментировал возможность участия в следующих президентских выборах в Турции
Я не заинтересован в повторном выдвижении своей кандидатуры.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью журналистам по возвращении из Венгрии.
"Мы хотим новую конституцию не для себя, а для нашей страны. У меня нет цели быть переизбранным или вновь выдвигаться в кандидаты. Нас волнует только одно - какими шагами мы можем поднять престиж нашей страны", - отметил он.
Отметим, что очередные президентские выборы в Турции должны пройти не позднее 14 мая 2028 года.
Ранее Эрдоган высказался о глобальных последствиях российско-украинской войны.
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