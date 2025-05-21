Эрдоган высказался о глобальных последствиях российско-украинской войны

Глобальные последствия российско-украинской войны ощущают все.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на неформальном заседании Совета глав государств Организации тюркских государств.

Он отметил, что стороны недавно снова встретились в Стамбуле, впервые с 2022 года.

"Мы будем продолжать поддерживать тесные контакты с обеими сторонами для достижения всеобъемлющего прекращения огня и справедливого мира. Также продолжаются наши усилия в направлении восстановления независимости Сирии после 14-летней войны. Правильное использование возможностей важно не только касательно Сирии, но и с точки зрения поддержания стабильности в регионе и на других территориях", - сказал Президент Турции.