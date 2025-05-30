На Земле продолжается магнитная буря

Магнитная буря, начавшаяся более суток назад, все еще сохраняется.

Как передает Day.Az, об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, текущее состояние геомагнитной активности соответствует уровню G1, что классифицируется как слабая буря. При этом, несмотря на некоторое снижение активности, полной стабилизации обстановки пока не наблюдается.

Леус отметил, что возмущения в магнитосфере могут сохраняться и в течение пятницы, периодически достигая уровня слабой бури.

Ранее мы сообщали, что на Землю обрушится магнитная буря.