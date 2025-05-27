На Земле начнется магнитная буря

Вспышки на поверхности Солнца вызовут магнитные бури на Земле 28 мая.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Уточняется, что 28 мая начнет расти скорость солнечного ветра - специалисты предупреждает, что сохранится она на "довольно продолжительный период".

"Предварительно, рост будет умеренным, до 600 километров в секунду, но в прошлый раз при таком же прогнозе реальные характеристики пробили уровень 700-800 километров в секунду, раскачав поле Земли до довольно заметных бурь", - подчеркнули в лаборатории.

Ранее сообщалось, что на Солнце зафиксирована вспышка наивысшего класса.