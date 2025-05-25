На Солнце зафиксирована вспышка наивысшего класса

Вспышка высочайшего класса - Х зафиксирована на Солнце в воскресенье.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Институте прикладной геофизики.

"25 мая в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4098 (S05W22) зарегистрирована вспышка X1.1 продолжительностью 17 минут", - сообщает институт.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

Ранее мы сообщали, что астрономы предупреждают, что в ближайшие дни и недели Земля может столкнуться с серией мощных солнечных бурь. Причиной становится активная область на поверхности Солнца, повернувшаяся в сторону нашей планеты.