Солнечные вспышки на пике активности

Астрономы предупреждают, что в ближайшие дни и недели Земля может столкнуться с серией мощных солнечных бурь. Причиной становится активная область на поверхности Солнца, повернувшаяся в сторону нашей планеты. Это может привести как к появлению ярких полярных сияний, так и к сбоям в радиосвязи и работе энергосетей.

Как передает Day.Az со ссылкой на издание Independent, специалисты NASA зафиксировали сильнейшую солнечную вспышку текущего года - она получила классификацию X2.7. Вспышка произошла в новой области солнечных пятен, которая уже вызвала кратковременные перебои с электроснабжением на Ближнем Востоке и нарушила радиосвязь на 10 минут. Об этом сообщили в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Солнце сейчас находится на пике своего 11-летнего цикла активности - так называемом солнечном максимуме. В это время происходит нестабильность магнитного поля звезды, что ведёт к вспышкам и выбросам корональной массы. Такие явления способны негативно повлиять на радиосигналы, электросети, системы навигации и спутниковую технику.

По данным британской метеослужбы Met Office, на юго-восточной части Солнца появилась новая магнитно-активная зона. Ученые ожидают, что солнечное пятно AR4087 может спровоцировать мощные сияния, как только выровняется по направлению к Земле.

Космический фотограф Винсент Ледвина отметил, что солнечная активность продолжает расти и может подарить впечатляющие природные явления по всему миру.