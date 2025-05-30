https://news.day.az/politics/1756865.html Милли Меджлис соберется на внеочередную сессию В июне состоится внеочередная сессия Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана. Как передает Day.Az, об этом сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на прошедшем сегодня последнем заседании весенней сессии парламента. По ее словам, в связи с этим поступили предложения и принято соответствующее решение.
Милли Меджлис соберется на внеочередную сессию
В июне состоится внеочередная сессия Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
Как передает Day.Az, об этом сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на прошедшем сегодня последнем заседании весенней сессии парламента.
По ее словам, в связи с этим поступили предложения и принято соответствующее решение.
Отметим, что согласно Внутреннему уставу законодательного органа, внеочередная сессия созывается по требованию 42 депутатов парламента.
В период внеочередных сессий проводятся пленарные заседания Милли Меджлиса, заседания комитетов и комиссий.
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