Милли Меджлис соберется на внеочередную сессию

В июне состоится внеочередная сессия Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на прошедшем сегодня последнем заседании весенней сессии парламента.

По ее словам, в связи с этим поступили предложения и принято соответствующее решение.

Отметим, что согласно Внутреннему уставу законодательного органа, внеочередная сессия созывается по требованию 42 депутатов парламента.

В период внеочередных сессий проводятся пленарные заседания Милли Меджлиса, заседания комитетов и комиссий.