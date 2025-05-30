Изменены сроки представления отчета Кабмина Милли Меджлису

В Азербайджане изменяются сроки представления отчета Кабинета министров Милли Меджлису (парламент).

Как передает Day.A, этот вопрос нашел свое отражение в проекте Конституционного закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Конституционный закон Азербайджанской Республики "О дополнительных гарантиях права решения вопроса доверия Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Кабинету министров Азербайджанской Республики", который обсуждался сегодня на пленарном заседании парламента.

По действующему законодательству, Кабинет министров Азербайджанской Республики ежегодно представляет отчет о деятельности Кабинета министров Азербайджанской Республики на пятом заседании весенней сессии Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.

Согласно предложенному изменению, Кабинет министров Азербайджанской Республики ежегодно до 31 марта на весенней сессии Милли Меджлиса Азербайджанской Республики будет представлять отчет о деятельности Кабинета министров Азербайджанской Республики.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.