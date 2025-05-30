В Индии взорвалась фабрика петард

В Индии 34 человека пострадали, 5 погибли после взрыва на фабрике петард.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Сильный взрыв привел к обрушению двухэтажного производственного здания, под обломками которого могут оставаться люди.

Ведутся спасательные работы.

Ранее мы сообщали о том, что в Индии из-за дождя рухнул мембранный зонт.