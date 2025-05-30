https://news.day.az/world/1756776.html В Индии взорвалась фабрика петард - ВИДЕО В Индии 34 человека пострадали, 5 погибли после взрыва на фабрике петард. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Сильный взрыв привел к обрушению двухэтажного производственного здания, под обломками которого могут оставаться люди. Ведутся спасательные работы.
В Индии взорвалась фабрика петард - ВИДЕО
В Индии 34 человека пострадали, 5 погибли после взрыва на фабрике петард.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Сильный взрыв привел к обрушению двухэтажного производственного здания, под обломками которого могут оставаться люди.
Ведутся спасательные работы.
Ранее мы сообщали о том, что в Индии из-за дождя рухнул мембранный зонт.
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