В Баку наблюдается пыльная погода

Жители Баку и Абшеронского полуострова с утра ощущают пыль в воздухе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов, содержание пыли в атмосфере превышает норму в 1,3-1,4 раза.

Информацию об этом предоставили автоматические мониторинговые станции. Как пояснили специалисты, пыль имеет трансграничный характер: она проникает в Азербайджан с южными воздушными потоками, которые формируются за счет северо-восточного ветра над Каспийским морем.

По прогнозам, пыльная погода может сохраниться еще два дня - все зависит от метеоусловий. Жителям рекомендуется по возможности ограничить длительное пребывание на открытом воздухе, особенно людям с хроническими респираторными заболеваниями.

Ранее был объявлен прогноз погоды на завтра.