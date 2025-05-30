В Баку наблюдается пыльная погода
Жители Баку и Абшеронского полуострова с утра ощущают пыль в воздухе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов, содержание пыли в атмосфере превышает норму в 1,3-1,4 раза.
Информацию об этом предоставили автоматические мониторинговые станции. Как пояснили специалисты, пыль имеет трансграничный характер: она проникает в Азербайджан с южными воздушными потоками, которые формируются за счет северо-восточного ветра над Каспийским морем.
По прогнозам, пыльная погода может сохраниться еще два дня - все зависит от метеоусловий. Жителям рекомендуется по возможности ограничить длительное пребывание на открытом воздухе, особенно людям с хроническими респираторными заболеваниями.
Ранее был объявлен прогноз погоды на завтра.
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