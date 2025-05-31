На Солнце произошел самый крупный за год выброс массы в сторону Земли

Крупнейший выброс массы в 2025 году произошел на Солнце, это может вызвать очень сильные магнитные бури на Земле. Об этом сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев, говорится в Telegram-канале лаборатории, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Событие стало результатом сильной солнечной вспышки уровня M8.2, произошедшей в 03:05 по московскому времени", - говорится в сообщении.

По данным ученого, выброс, который произошел ночью по своей активности уступает аналогичным событиям мая 2024 года, однако может привести к "самой крупной серии магнитных бурь" этого года с пиковыми значениями до класса G4. Богачев отметил, что прогнозы на повышение возмущений до класса G5 также существуют, но имеют на данный момент 2 % вероятности.

В публикации подчеркивается, что более подробные прогнозы будут появляться в течение дня.