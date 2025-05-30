В Азербайджане разработают II Госпрограмму по Великому возвращению

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о разработке "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027-2030 годы" и "II Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться перейдя по ссылке.

Новость обновляется