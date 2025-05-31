Религиозные деятели Турции и Грузии ознакомились с городом Шуша

Делегация в составе религиозных деятелей Турции и Грузии находится в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках поездки, организованной Государственным комитетом по работе с религиозными образованиями и действующим в его ведении Фондом пропаганды духовных ценностей с целью дальнейшего укрепления религиозно-духовных уз, единства и солидарности с нашими соотечественниками, проживающими за рубежом, 31 мая гости прибыли в город Шуша.

Сотрудники Управления государственного заповедника города Шуша проинформировали религиозных деятелей о Шуше и проводимых здесь восстановительных работах.

Гостям рассказали, что в течение почти 30-летней оккупации исторические здания, мечети и памятники города подверглись армянскому вандализму. После освобождения города Шуша от оккупации здесь развернулись широкомасштабные строительно-восстановительные работы. Наряду с созданием инфраструктуры в Шуше началось восстановление подлинного исторического облика города, исторических и культурных памятников. Затем религиозные деятели ознакомились с центральной площадью города Шуша, где установлены расстрелянные статуи Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли, домом Хуршидбану Натаван и территорией, где находится родник Хан гызы, крепостными стенами, усадебным комплексом Мехмандаровых.

В мечети Юхары Говхар Ага делегации рассказали, что в древней Шуше было 17 кварталов. В каждом квартале была баня, мечеть и родник. Здания, расположенные в древних кварталах и являющиеся историко-архитектурными образцами, в том числе мечети, также подверглись армянскому вандализму. После освобождения города Шуша от оккупации были восстановлены мечети Юхары Говхар Ага, Ашагы Говхар Ага, Саатлы, Мамаи и Чол Гала. Гости также ознакомились с комплексом музея-мавзолея Моллы Панаха Вагифа, полюбовалась завораживающей панорамой, открывающейся с Джыдыр дюзю.