До и после обрушения ледника на село в Швейцарии

В Швейцарских Альпах обрушился большой ледник, разрушив почти всю деревню в долине.

Как сообщает Day.Az, в соцсетях распространились кадры сравнения снимков деревни до и после обрушения ледника. 

Кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:

Ранее сообщалось, что в Альпах обвалился большой ледник.