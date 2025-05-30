https://news.day.az/world/1756982.html До и после обрушения ледника на село в Швейцарии - ВИДЕО В Швейцарских Альпах обрушился большой ледник, разрушив почти всю деревню в долине. Как сообщает Day.Az, в соцсетях распространились кадры сравнения снимков деревни до и после обрушения ледника. Кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: Ранее сообщалось, что в Альпах обвалился большой ледник.
До и после обрушения ледника на село в Швейцарии - ВИДЕО
В Швейцарских Альпах обрушился большой ледник, разрушив почти всю деревню в долине.
Как сообщает Day.Az, в соцсетях распространились кадры сравнения снимков деревни до и после обрушения ледника.
Кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Ранее сообщалось, что в Альпах обвалился большой ледник.
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