В Альпах обвалился большой ледник

В Швейцарских Альпах обрушился большой ледник, разрушив почти всю деревню в долине.

Как передает Day.Az, под землёй оказалось около 90% территории деревни Блаттан. Полторы недели назад 300 жителей эвакуировали после того, как были зафиксированы сдвиги ледника.

На данный момент один человек считается пропавшим без вести.

Ранее мы сообщали, что вулкан на Камчатке снова выбросил пепел на километры.