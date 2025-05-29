https://news.day.az/unusual/1756581.html В Альпах обвалился большой ледник - ВИДЕО В Швейцарских Альпах обрушился большой ледник, разрушив почти всю деревню в долине. Как передает Day.Az, под землёй оказалось около 90% территории деревни Блаттан. Полторы недели назад 300 жителей эвакуировали после того, как были зафиксированы сдвиги ледника. На данный момент один человек считается пропавшим без вести.
В Альпах обвалился большой ледник - ВИДЕО
В Швейцарских Альпах обрушился большой ледник, разрушив почти всю деревню в долине.
Как передает Day.Az, под землёй оказалось около 90% территории деревни Блаттан. Полторы недели назад 300 жителей эвакуировали после того, как были зафиксированы сдвиги ледника.
На данный момент один человек считается пропавшим без вести.
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