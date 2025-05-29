Вулкан на Камчатке снова выбросил пепел на километры

Вулкан Ключевской на Камчатке снова активен. 

Как сообщает Day.Az, зафиксирован выброс пепла на высоту 6,5 км, а пепловый шлейф протянулся на 5 км в юго-западном направлении, создавая угрозу для близлежащих поселков Усть-Камчатского, Мильковского и Быстринского округов, где вероятно выпадение пепла.

Кадры выброса пепла опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео:

Ранее было зафиксировано извержение вулкана Этна в Италии.