https://news.day.az/world/1756503.html

Вулкан на Камчатке снова выбросил пепел на километры - ВИДЕО

Вулкан Ключевской на Камчатке снова активен. Как сообщает Day.Az, зафиксирован выброс пепла на высоту 6,5 км, а пепловый шлейф протянулся на 5 км в юго-западном направлении, создавая угрозу для близлежащих поселков Усть-Камчатского, Мильковского и Быстринского округов, где вероятно выпадение пепла.