https://news.day.az/world/1756503.html Вулкан на Камчатке снова выбросил пепел на километры - ВИДЕО Вулкан Ключевской на Камчатке снова активен. Как сообщает Day.Az, зафиксирован выброс пепла на высоту 6,5 км, а пепловый шлейф протянулся на 5 км в юго-западном направлении, создавая угрозу для близлежащих поселков Усть-Камчатского, Мильковского и Быстринского округов, где вероятно выпадение пепла.
Вулкан на Камчатке снова выбросил пепел на километры - ВИДЕО
Вулкан Ключевской на Камчатке снова активен.
Как сообщает Day.Az, зафиксирован выброс пепла на высоту 6,5 км, а пепловый шлейф протянулся на 5 км в юго-западном направлении, создавая угрозу для близлежащих поселков Усть-Камчатского, Мильковского и Быстринского округов, где вероятно выпадение пепла.
Кадры выброса пепла опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Ранее было зафиксировано извержение вулкана Этна в Италии.
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