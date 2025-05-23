https://news.day.az/unusual/1754985.html Извержение вулкана Этна в Италии - ВИДЕО В Италии снова активизировался вулкан Этна. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ранее мы сообщали, что в итальянской провинции Тревизо разыгрался сильный ветер.
Извержение вулкана Этна в Италии - ВИДЕО
В Италии снова активизировался вулкан Этна.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ранее мы сообщали, что в итальянской провинции Тревизо разыгрался сильный ветер.
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