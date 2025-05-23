https://news.day.az/world/1754888.html

Сильный шторм в Италии - ВИДЕО

Тем временем в итальянской провинции Тревизо разыгрался сильный ветер. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На видео видно, как порывы буквально срывают навесы и гнут деревья. Настоящий шторм синоптики обещают на севере Италии уже этой ночью: ожидаются ливни, шквалистый ветер и резкое понижение температуры.