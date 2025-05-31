Объявлен состав сборной Азербайджана на матчи с Беларусью и Черногорией
Определен окончательный состав сборной Азербайджана по футболу U-21.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, главный тренер Айхан Аббасов оставил в составе на товарищеские матчи со сборными Беларуси и Черногории 26 футболистов.
В рамках подготовки наша сборная U-21 встретится 4 июня с командой соответствующей возрастной группы Беларуси на городском стадионе Барановичи в Минске, а 8 июня - с Черногорией на городском стадионе имени Мехти Гусейнзаде в Сумгайыте.
|
Номер
|
Имя / Фамилия
|
Клуб
|
1
|
Раван Мирзамедов
|
Сабах
|
2
|
Хаял Фарзуллаев
|
Сумгайыт
|
3
|
Салим Хашимов
|
Зиря
|
4
|
Эльгун Дуньямалыев
|
Сабах
|
5
|
Рауль Мамедов
|
Мингячевир
|
6
|
Надир Оруджев
|
Сумгаит
|
7
|
Амин Рзаев
|
Сумгайыт
|
8
|
Ибрагим Рамазанов
|
Туран Товуз
|
9
|
Айхан Сулейманлы
|
Сумгайыт
|
10
|
Эмин Рустамов
|
Сабаил
|
11
|
Санан Мурадлы
|
Сумгайыт
|
12
|
Руфат Аббасов
|
Шамахы
|
13
|
Ибрагим Хаджи
|
Карабах
|
14
|
Динамин Багиров
|
Туран Товуз
|
15
|
Шахин Ибрагимов
|
Сабах
|
16
|
Мурад Мамедов
|
Нефтчи
|
17
|
Нихад Ахмадзаде
|
Сумгайыт
|
18
|
Гасан Назарли
|
Анкарагюджю (Турция)
|
19
|
Эдгар Адилханов
|
Шамахы
|
20
|
Эмиль Сулейманов
|
Шамахы
|
21
|
Орудж Мамедов
|
Сабаил
|
22
|
Эльят Мамедов
|
Балтика (Россия)
|
23
|
Садиг Багиев
|
СКА Хабаровск (Россия)
|
24
|
Садиг Шафиев
|
Кяпаз
|
25
|
Нихат Мехралиев
|
Карабах
|
26
|
Агададаш Сальянский
|
Нефтчи
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