Объявлен состав сборной Азербайджана на матчи с Беларусью и Черногорией

Определен окончательный состав сборной Азербайджана по футболу U-21.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, главный тренер Айхан Аббасов оставил в составе на товарищеские матчи со сборными Беларуси и Черногории 26 футболистов.

В рамках подготовки наша сборная U-21 встретится 4 июня с командой соответствующей возрастной группы Беларуси на городском стадионе Барановичи в Минске, а 8 июня - с Черногорией на городском стадионе имени Мехти Гусейнзаде в Сумгайыте.

Номер

Имя / Фамилия

Клуб

1

Раван Мирзамедов

Сабах

2

Хаял Фарзуллаев

Сумгайыт

3

Салим Хашимов

Зиря

4

Эльгун Дуньямалыев

Сабах

5

Рауль Мамедов

Мингячевир

6

Надир Оруджев

Сумгаит

7

Амин Рзаев

Сумгайыт

8

Ибрагим Рамазанов

Туран Товуз

9

Айхан Сулейманлы

Сумгайыт

10

Эмин Рустамов

Сабаил

11

Санан Мурадлы

Сумгайыт

12

Руфат Аббасов

Шамахы

13

Ибрагим Хаджи

Карабах

14

Динамин Багиров

Туран Товуз

15

Шахин Ибрагимов

Сабах

16

Мурад Мамедов

Нефтчи

17

Нихад Ахмадзаде

Сумгайыт

18

Гасан Назарли

Анкарагюджю (Турция)

19

Эдгар Адилханов

Шамахы

20

Эмиль Сулейманов

Шамахы

21

Орудж Мамедов

Сабаил

22

Эльят Мамедов

Балтика (Россия)

23

Садиг Багиев

СКА Хабаровск (Россия)

24

Садиг Шафиев

Кяпаз

25

Нихат Мехралиев

Карабах

26

Агададаш Сальянский

Нефтчи