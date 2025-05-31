Объявлен состав сборной Азербайджана на матчи с Беларусью и Черногорией

Определен окончательный состав сборной Азербайджана по футболу U-21.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, главный тренер Айхан Аббасов оставил в составе на товарищеские матчи со сборными Беларуси и Черногории 26 футболистов.

В рамках подготовки наша сборная U-21 встретится 4 июня с командой соответствующей возрастной группы Беларуси на городском стадионе Барановичи в Минске, а 8 июня - с Черногорией на городском стадионе имени Мехти Гусейнзаде в Сумгайыте.