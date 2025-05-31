Макрон продолжает совать нос в чужие дела

Автор: Али Гасымов

Похоже, Эммануэль Макрон нашел для себя новое хобби: Франция трещит по швам, а он все сует свой нос в чужие дела, где ему делать вообще нечего. То Южный Кавказ, то Россия и Украина, теперь вот Китай и Тайвань. Пальцем в глобус - и вперед с лекциями о "мире и демократии".

При этом его собственная страна пылает: протесты, социальное недовольство, системные провалы. Но Макрон, похоже, считает, что легче поиграть в глобального морализатора, чем навести порядок дома. Президент Франции давно не управляет своей страной - он больше похож на тревожного блогера, который комментирует все, кроме реальности своей страны.

Самое впечатляющее - это логика, с которой он выступает: если, мол, Россия победит в Украине, то как потом Европа сможет "объяснить свою позицию по Тайваню". Пауза. Вопрос: а кто объяснит Макрону, что он вообще сравнивает?

Очень забавно слышать от "политика" сравнение конфликта России с Украиной и напряженности между Китаем и Тайванем. То есть Макрон всерьез сравнивает ситуацию, где воюют две суверенные страны, с внутренним китайским вопросом, где Тайвань признан частью КНР даже большей частью мирового сообщества? Вопрос, кто тут кого учит геополитике. Когда уровень понимания мировой карты у президента такой страны как Франция скатывается до школьных комиксов, это уже даже не смешно - это опасно.

Макрон не устал позориться на мировой арене? Или ему просто нечего предложить собственному народу, кроме как постоянно переключать внимание на "драму где-то далеко"? Такая внешнеполитическая активность уже давно напоминает не стратегию, а истерику.

Для начала пусть разберется с тем бардаком, что творится у него под носом - там и кризис, и хаос, и недовольство на грани взрыва. А уж потом - если кто-то еще попросит - может попробовать поучаствовать в решении чужих проблем. Хотя, с его уровнем компетентности лучше бы и этого не делал.