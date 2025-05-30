Зарплаты этих лиц в Азербайджане вырастут

В этом году в Азербайджане пройдут сертификационные экзамены для учителей, преподающих биологию, химию, физику, географию и информатику.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство науки и образования, в экзаменах также смогут повторно принять участие педагоги, не прошедшие его в прошлом году.

Согласно информации, размещенной в личных кабинетах участников, тестовая часть сертификационного процесса состоится 18, 19, 20, 24 и 25 июня. По результатам экзамена отдельным учителям будет повышена заработная плата.

Как это повлияет на зарплату?

Эксперт в области образования Кямран Асадов отметил, что в зависимости от набранных баллов педагоги могут рассчитывать на доплату:

если учитель наберет от 30 до 50 баллов, его зарплата увеличится на 10% в течение следующих пяти лет;

если результат превысит 50 баллов, прибавка составит 35%.

Эксперт подчеркнул, что сертификация - важный инструмент для повышения мотивации учителей. Однако, несмотря на высокие баллы на экзаменах, это не всегда отражается на успеваемости учеников. Так, из 7296 преподавателей, участвовавших в повторной сертификации в прошлом году, 3909 не смогли преодолеть порог. Среди них 3242 - учителя начальных классов и 485 - преподаватели азербайджанского языка и литературы.

Повторный шанс для тех, кто не сдал

Согласно действующим правилам, если учитель не сдал сертификацию, например, в 2023 году, ему дается один год на подготовку. Он может пересдать экзамен в следующем году.

По информации Министерства науки и образования, до 2026 года планируется охватить процессом сертификации около 135 тысяч педагогов по всей стране.

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