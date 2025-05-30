https://news.day.az/politics/1756839.html Азербайджан избран членом Исполнительного совета UN-Habitat Азербайджан избран членом Исполнительного совета Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat), сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана. Новость обновляется
Азербайджан избран членом Исполнительного совета UN-Habitat
Азербайджан избран членом Исполнительного совета Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat), сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.
Новость обновляется
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