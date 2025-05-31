Какой будет погода в Баку в воскресенье?

Обнародован прогноз погоды на 1 июня.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 19-22° тепла, днём - 28-33° тепла. Атмосферное давление будет в пределах нормы, 760 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха составит ночью 60-65 %, днем 40-45 %.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем на некоторых горных территориях возможны кратковременные грозовые дожди. Утром местами слабый туман. Ветер восточный.

Температура воздуха составит ночью 16-21° тепла, днём - 31-36° тепла, в горах ночью - 10-15°, днём - 22-27° тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az