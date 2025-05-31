Пожар вблизи пляжа Ших

В Сабаильском районе города Баку, вблизи пляжа Ших на открытой местности горит сухая трава.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

По информации, на место происшествия привлечены силы МЧС.

В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.