https://news.day.az/society/1757087.html Пожар вблизи пляжа Ших В Сабаильском районе города Баку, вблизи пляжа Ших на открытой местности горит сухая трава. Об этом Day.Az сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. По информации, на место происшествия привлечены силы МЧС. В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.
Пожар вблизи пляжа Ших
В Сабаильском районе города Баку, вблизи пляжа Ших на открытой местности горит сухая трава.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
По информации, на место происшествия привлечены силы МЧС.
В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.
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