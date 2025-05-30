Азербайджан и Германия подписали дорожную карту по расширению деловых связей

Подписана "Дорожная карта по расширению торговых, экономических и инвестиционных связей между компаниями Азербайджана и Германии".

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в публикации на странице министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в соцсети Х.

"На встрече с председателем Восточного комитета экономики Германии Михаэлем Хармсом были обсуждены перспективы развития связей между деловыми кругами. Подчеркнуты возможности благоприятного бизнес- и инвестиционного климата Азербайджана для расширения деятельности немецких компаний в стране.

В рамках встречи Восточным комитетом германской экономики, AZPROMO и Германо-азербайджанской торговой палатой была подписана "Дорожная карта по расширению торговых, экономических и инвестиционных связей между компаниями Азербайджана и Германии". Реализация данного документа будет способствовать укреплению двустороннего экономико-торгового и инвестиционного сотрудничества, а также стимулировать развитие совместных инициатив", - отмечается в публикации министра.