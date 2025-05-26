https://news.day.az/world/1755591.html

В Индии из-за дождя рухнул мембранный зонт - ВИДЕО

Во время сильного дождя в индийском столичном аэропорту Индиры Ганди IGI рухнул мембранный зонт. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Это новое сооружение, возведенное после того, как предыдущее обрушилось в аналогичных погодных условиях годом ранее, в результате чего погиб человек.