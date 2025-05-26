https://news.day.az/world/1755591.html В Индии из-за дождя рухнул мембранный зонт - ВИДЕО Во время сильного дождя в индийском столичном аэропорту Индиры Ганди IGI рухнул мембранный зонт. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Это новое сооружение, возведенное после того, как предыдущее обрушилось в аналогичных погодных условиях годом ранее, в результате чего погиб человек.
В Индии из-за дождя рухнул мембранный зонт - ВИДЕО
Во время сильного дождя в индийском столичном аэропорту Индиры Ганди IGI рухнул мембранный зонт.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Это новое сооружение, возведенное после того, как предыдущее обрушилось в аналогичных погодных условиях годом ранее, в результате чего погиб человек.
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