В Индии из-за дождя рухнул мембранный зонт

Во время сильного дождя в индийском столичном аэропорту Индиры Ганди IGI рухнул мембранный зонт.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Это новое сооружение, возведенное после того, как предыдущее обрушилось в аналогичных погодных условиях годом ранее, в результате чего погиб человек.

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