Сахарская пыль накрыла Крит

Остров Крит в Средиземном море накрыло облако песка из пустыни Сахара.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Небо стало мутно-жёлтым, а воздух наполнился пылью. Видимость ухудшилась, а на поверхностях - от автомобилей до балконов - образовался слой оранжево-коричневого налёта.

Ранее мы сообщали, что на популярном туристическом пляже нашли тушу кашалота.