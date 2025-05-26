https://news.day.az/unusual/1755557.html Сахарская пыль накрыла Крит - ФОТО - ВИДЕО Остров Крит в Средиземном море накрыло облако песка из пустыни Сахара. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Небо стало мутно-жёлтым, а воздух наполнился пылью. Видимость ухудшилась, а на поверхностях - от автомобилей до балконов - образовался слой оранжево-коричневого налёта.
Сахарская пыль накрыла Крит - ФОТО - ВИДЕО
Остров Крит в Средиземном море накрыло облако песка из пустыни Сахара.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Небо стало мутно-жёлтым, а воздух наполнился пылью. Видимость ухудшилась, а на поверхностях - от автомобилей до балконов - образовался слой оранжево-коричневого налёта.
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