https://news.day.az/unusual/1755557.html

Сахарская пыль накрыла Крит - ФОТО - ВИДЕО

Остров Крит в Средиземном море накрыло облако песка из пустыни Сахара. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Небо стало мутно-жёлтым, а воздух наполнился пылью. Видимость ухудшилась, а на поверхностях - от автомобилей до балконов - образовался слой оранжево-коричневого налёта.