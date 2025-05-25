https://news.day.az/tourism/1755486.html На популярном туристическом пляже нашли тушу кашалота - ВИДЕО В Испании на популярный пляж острова Тенерифе вынесло тушу кашалота. Как передает Day.Az, об этом пишет Jam Press. Морское животное нашел британец, живущий в доме у океана. 51-летний мужчина рассказал, что заметил кашалота, когда подошел к окну с чашкой кофе в руках.
На популярном туристическом пляже нашли тушу кашалота - ВИДЕО
В Испании на популярный пляж острова Тенерифе вынесло тушу кашалота.
Как передает Day.Az, об этом пишет Jam Press.
Морское животное нашел британец, живущий в доме у океана. 51-летний мужчина рассказал, что заметил кашалота, когда подошел к окну с чашкой кофе в руках.
"Не каждый день находишь кита, выброшенного из воды на твой порог", - отметил он.
Тушу животного вывезли с туристического пляжа с помощью автокрана. Это сняли на видео. Ее сожгут. Предполагается, что кашалот столкнулся с судном. Это четвертый кит за месяц, которого вынесло на Канарские острова.
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