На популярном туристическом пляже нашли тушу кашалота

В Испании на популярный пляж острова Тенерифе вынесло тушу кашалота.

Как передает Day.Az, об этом пишет Jam Press.

Морское животное нашел британец, живущий в доме у океана. 51-летний мужчина рассказал, что заметил кашалота, когда подошел к окну с чашкой кофе в руках.

"Не каждый день находишь кита, выброшенного из воды на твой порог", - отметил он.

Тушу животного вывезли с туристического пляжа с помощью автокрана. Это сняли на видео. Ее сожгут. Предполагается, что кашалот столкнулся с судном. Это четвертый кит за месяц, которого вынесло на Канарские острова.

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